Waarom worden de platanen aan de Wilsonweg zo drastisch gesnoeid?

Jan-René Gerritse vraagt:

In Rotterdam-Ommoord op de Wilsonweg zijn ze op dit moment de platanen drastisch aan het snoeien: grote dikke takken worden verwijderd, de kruinen worden flink kleiner gemaakt, de takken worden versnipperd.

Waarom doen ze dat? Veiligheid? Minder onderhoud in de toekomst, omdat er minder bladafval is?

De vraag heb ik ook al gesteld aan de gemeente, maar ik heb nog geen antwoord gekregen.

In de ogen van een leek, zoals ik, worden de bomen verminkt, persoonlijk vind ik het niet mooi, maar er is vast een goede reden voor.

