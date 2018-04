Hannie Moelker vraagt zich af:

Ik zag laatst een ontzettend dik hondje lopen van misschien wel 25 kilo. Ik vraag me af: is er ook een APK voor huisdieren? Dat ze eens per jaar gecheckt moeten worden? Met een baby ga je immers ook steeds langs het consultatiebureau.

Of is een controle door de dierenarts niet verplicht?

