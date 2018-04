Deel dit artikel:











Volg Sparta en Excelsior op Radio Rijnmond Logo's van Sparta en Excelsior

Sparta en Excelsior mogen zaterdagavond vol aan de bak. 'Rotterdam-West' gaat in Arnhem tegen Vitesse op zoek naar drie belangrijke punten in de strijd tegen degradatie, terwijl 'Rotterdam-Oost' op bezoek bij PEC Zwolle de tiende uitoverwinning van het seizoen hoopt te pakken. Uiteraard is RTV Rijnmond Sport bij beide wedstrijden.

Vitesse-Sparta en PEC Zwolle-Excelsior zijn live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Het programma begint om 19:00 uur met presentator Ronald van Oudheusden. Vanaf 19:45 uur hoor je commentator Sinclair Bischop vanuit het Gelredome. Om 20:45 uur doet Dennis Kranenburg vanuit Zwolle verslag. Radio Rijnmond Sport duurt tot en met 23:00 uur. Wil je meepraten over Vitesse-Sparta en PEC Zwolle-Excelsior? Laat dan onder dit bericht een reactie achter.