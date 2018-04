Deel dit artikel:











Mühren over Vitesse-Sparta: 'Niet van schokeffect uitgaan'

Robert Mühren was vorige week zaterdag de man van de wedstrijd bij Sparta na de 3-2 overwinning tegen VVV-Venlo. De Volendammer scoorde twee doelpunten, waarmee hij een belangrijk aandeel had in het vergroten van het gat van vier punten met hekkensluiter FC Twente. "Maar het verschil kan in een week tijd weer één punt zijn", relativeert Mühren.

Deze week werd Henk Fraser, komend seizoen trainer van Sparta, bij Vitesse ontslagen. De Arnhemmers zijn zaterdagavond de tegenstander van de Kasteelclub. "Meestal krijg je een schokeffect, maar laten we daar niet vanuit gaan. Misschien was het beter geweest als hij nog een weekje daar trainer was geweest", zegt de aanvallende middenvelder van de Rotterdammers. Mühren is tevreden met zijn vorm van de laatste weken: "Als ik belangrijk kan zijn met doelpunten en assists, dan voelt dat goed. Helemaal in deze fase van de competitie." Wat Mühren nog meer te vertellen had over het komende duel tegen Vitesse en de degradatiestrijd, zie je in het bovenstaande interview met Sinclair Bischop.