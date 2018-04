Deel dit artikel:











Van der Heijden nog niet bezig met bekerfinale van Feyenoord Jan-Arie van der Heijden

Jan-Arie van der Heijden kijkt met een goed gevoel terug op het doordeweekse trainingskamp van Feyenoord in Marbella. De verdediger ontkent dat de ploeg in Spanje veel met elkaar heeft gepraat. "Natuurlijk is de bekerfinale de belangrijkste wedstrijd, maar eerst willen we iets goeds neerzetten tegen FC Utrecht", aldus de linkspoot.

"Als je een wedstrijd ingaat, dan denk je niet aan een verdere wedstrijd. FC Utrecht-thuis is een mooi duel waar we allemaal zin in hebben." De centrale verdediger kan zich niet voorstellen dat hij het volgende competitieduel na de wedstrijd tegen FC Utrecht, aanstaande woensdag uit tegen Willem II, zou laten schieten met oog op de bekerfinale tegen AZ van volgende week zondag. "Ik wil zo vaak mogelijk spelen, omdat ik dit seizoen al veel wedstrijden heb gemist", vertelt Van der Heijden. Wat Van der Heijden nog meer te melden had over het trainingskamp, de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht en de bekerfinale, zie je in het bovenstaande interview met Dennis van Eersel.