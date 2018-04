Deel dit artikel:











'De hele dag drinken en 's avonds op zoek naar seks' Er deden 200 deelnemers mee aan de 15 kilometer lange tocht 25.796 euro is opgehaald met de loop Een deelnemer bestudeert de route op een kaart

Bij de sponsorwandeltocht Vrouwen lopen voor Vrouwen in Dordrecht is zaterdag ruim 25 duizend euro opgehaald, dat is 5 duizend euro meer dan gehoopt werd. Dit geld is bedoeld voor Stichting De Hoop en Terwille die kwetsbare vrouwen helpen.

Voor aanvang van de wandeltocht kregen de tweehonderd deelnemers in het gebouw van Stichting De Hoop persoonlijke verhalen te horen van vrouwen die gedwongen in de prostitutie zaten en seksverslaafd waren. Een van de vrouwen vertelde openhartig over haar seksverslaving: "Ik dronk 's ochtends een fles wijn, 's middags een fles wijn, 's avonds begon ik aan de whisky en dan ging ik de stad in totdat iemand met me wilde neuken.", aldus Channa "Met dit geld kunnen andere vrouwen ook geholpen worden en dat is echt hard nodig, de meeste ontkennen namelijk dat ze problemen hebben, dat deed ik eerst ook", vult Channa verder aan. Wandeltocht

Stichting De Hoop vangt verslaafde moeders en hun kind op. Terwille helpt volwassen vrouwen en slachtoffers van loverboys om uit de prostitutie te stappen.