Natuurhistorisch Museum Rotterdam: maak zelf een bijenhotel

360 soorten zijn er maar liefst van. We hebben het over wilde bijen in Nederland. In het Natuurhistorisch Museum Rotterdam de komende tijd veel aandacht voor het nuttige insect.

"Wilde bijen zijn heel belangrijk omdat zij bestuivers zijn. Ze zorgen ervoor dat heel veel spullen die wij eten, zoals groenten en fruit, aan de bomen en struiken groeien. Als dat niet meer gebeurt hebben we op een gegeven moment lege schappen in de supermarkt", zegt directeur Kees Moeliker van het Rotterdamse museum zaterdag op Radio Rijnmond.

"De honingbij is een tamme soort. Dat is een beetje het varken onder de insecten, terwijl er in Nederland 360 soorten wilde bijen zijn in Nederland. De honingbij leeft in volken, kasten en honingraten. De meeste wilde bijen zijn eigenlijk alleen."

De mens is de grootste vijand van de bij Kees Moeliker

Volgens Moeliker doet iedereen er goed aan om de bijen niet tegen te werken, maar juist een handje te helpen. "De mens is de grootste vijand van de bij. Het gebruik van pesticiden bijvoorbeeld. En als ergens een prachtige berm met bloemen is wordt dat weggemaaid. Dat is heel slecht voor insecten, en bijen in het bijzonder."

Voor mensen die willen meehelpen om het wilde bijen naar hun zin te maken, heeft Moeliker nog een tip. "Het is heel belangrijk dat ze weg kunnen kruipen. Dat kun je gewoon zelf doen door een bijenhotel te maken. Van een blok hout, een scheurkalender en wat takjes kun je zelf zo'n bijenhotel maken.

De expositie in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en tien andere Nederlandse musea duurt nog tot half september. Zaterdag 21 april komt stadsecoloog Wouter Moerland naar het Rotterdamse museum om te vertellen hoe je wilde bijen kunt herkennen en waar je op moet letten. Diezelfde dag is er ook een excursie in de omgeving van het Museumpark.