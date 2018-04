Door een aanrijding op de A15 zijn zaterdagavond drie rijstroken afgesloten richting Oostvoorne. De aanrijding gebeurde aan het begin van de avond ter hoogte van Rozenburg-Centrum.

Het is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Het verkeer kan het ongeval op de overgebleven rijstrook passeren. Vanaf de Thomassentunnel richting Oostvoorne is de weg vrij.