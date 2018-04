Amateurvoetbal: Capelle gelijk tegen 'Dirk Kuyt'

VV Capelle heeft zaterdagmiddag in de derde divisie op eigen veld tegen Quick Boys een punt gepakt. De groenhemden speelden met 1-1 gelijk tegen de ploeg van oud-Feyenoorder Dirk Kuyt, die wederom negentig minuten op het veld stond. Boris Letterie scoorde het enige doelpunt van de thuisploeg.

Vorige week trok Kuyt zijn voetbalschoenen weer aan, omdat Quick Boys met een spitsenprobleem zat.

Capelle schiet echter weinig op met dit gelijkspel. De ploeg heeft na 28 wedstrijden 25 punten en staan met haar zestiende plaats nog steeds op een nacompetitieplek.

Spijkenisse deed onderin ook geen goede zaken. De ploeg van trainer Peter Wubben verloor in Friesland op bezoek bij Harkemase Boys met 3-1. Rephendry Amsterdam maakte het enige doelpunt voor de bezoekers. Spijkenisse is na 28 duels vijftiende met 27 punten.

ASWH was de enige regioploeg in de derde divisie die wel zegevierde. Het team uit Hendrik-Ido-Ambacht won met het minimale verschil van Jong Almere City (1-0) door een treffer van Ismail Yildirim. De wit-zwarten bevinden zich na 28 confrontaties op de tiende plaats met 37 punten.

Tweede divisie

Excelsior Maassluis kwam tegen Rijnsburgse Boys niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Kevin Ringeling maakte aan de Lavendelstraat het enige doelpunt van de thuisploeg, die met tien man eindigde na een rode kaart voor Sefa Kurt (tweemaal geel). Na 28 wedstrijden is het team van coach Jeroen Rijsdijk negende met veertig punten.

Barendrecht was op bezoek bij FC Lisse met 2-0 te sterk. Ali Khaldi en Bas Mourits scoorden namens de gasten de goals. De ploeg van coach Adrie Poldervaart klimt na het puntenverlies van GVVV naar de derde plaats en heeft 52 punten uit 28 duels.

Katwijk-Jong Sparta werd afgelast.

Hoofdklasse A

SteDoCo heeft in de topper tegen Ter Leede goede zaken gedaan. De ploeg uit Hoornaar versloegen de Sassenheimers met 3-1 door goals van Remco Buist en Jordey van Dam (2x). Het team van trainer Frans Adelaar klimt na deze zege over Ter Leede op de ranglijst heen en staat momenteel tweede met vijftig punten uit 25 duels.

Smitshoek pakte tegen Achilles Veen drie belangrijke punten (3-1). Sean Verburg (2x) en Bart Deprez waren de doelpuntenmakers voor de Barendrechtse formatie. De oranjehemden staan na 23 duels op de elfde plaats met 26 punten.

Zwaluwen maakte een zevenklapper tegen AVV Swift. De Vlaardingers liepen met maar liefst 7-2 over de Amsterdammers heen. Jerry Scholman (2), Vincent van Dorp, Erwin de Groot, Jermay de Nijs, Leon Krznaric en Dennis van Rijn scoorden de treffers van Zwaluwen. De zwart-witten staan na 24 duels op de negende plaats met 34 punten.

Rijsoord speelde met 2-2 gelijk tegen HSV Hoek. Khalid Rahli en Chris Promes produceerden de goals voor de Ridderkerkers. De blauwhemden, veertiende op de ranglijst, hebben na 26 wedstrijden 25 punten.

RVVH-AFC eindigde in een 1-1 gelijkspel. De Ridderkerkers stonden diep in blessuretijd met 1-0 voor door een treffer van Sanzio Dieterich, maar de Amsterdammers maakten in de 93e minuut nog de gelijkmaker. RVVH is vijftiende met 24 punten uit 26 confrontaties en strijdt nog altijd tegen degradatie.