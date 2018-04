Kristinsson weer eerste keeper bij Excelsior met oog op WK

Ögmundur Kristinsson is tot het einde van het seizoen de eerste doelman bij Excelsior. De IJslandse keeper speelde dit seizoen al elf duels voor de Kralingers, maar hij werd gepasseerd door trainer Mitchell van der Gaag na een aantal mindere optredens. Kristinsson start daarom zaterdagavond in het uitduel tegen PEC Zwolle.

"‘We hebben altijd gezegd dat, als het kan, we mee willen denken om hem richting het WK te helpen", aldus Van der Gaag tegen RTV Rijnmond. "We zijn nu in een situatie dat dat kan. Hij speelt tot eind van het seizoen, mits er iets geks gebeurt." De afgelopen zestien wedstrijden stond Theo Zwarthoed in het doel van Excelsior.

IJsland zit in de groepfase van het WK voetbal in de poule met Argentinië, Nigeria en Kroatië. Kristinsson speelde tot dusver vijftien interlands voor de eilandbewoners.