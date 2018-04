Pijnlijke avond voor Sparta in Arnhem

Sparta heeft zaterdagavond op bezoek bij Vitesse in het Gelredome een zwakke prestatie neergezet. De Rotterdammers werden door de Arnhemmers met een zware 7-0 nederlaag terug naar Het Kasteel gestuurd.

De Rotterdammers begonnen erg zwak in het Gelredome. Tijdens de tweede minuut mocht doelman Jannik Huth zich alweer omdraaien na een prachtige 1-0 van Thulani Serero. Ondanks deze vroege voorsprong en de goede start van Vitesse, zorgden de Arnhemmers in het eerste kwartier voor weinig doelgevaar.

In de achttiende minuut kwam daar echter verandering in. Roy Beerens speelde gemakkelijk Craig Goodwin, die linksback stond, uit en krulde de bal mooi in de verre hoek (2-0). Nog voor het half uur was de wedstrijd al beslist toen Tim Matavz de 3-0 in het doel van Sparta frommelde. De ploeg van trainer Dick Advocaat haalde de rust ook niet met elf man, want vlak voor rust Michiel Kramer pakte vanwege natrappen op Alexander Büttner een terechte rode kaart.

Zwak

Ook na de rust kon Sparta geen vuist maken tegen Vitesse. Net voor het uur zette Bryan Linssen de 4-0 op het scorebord. De Rotterdammers hadden niets in te brengen tegen de Arnhemmers, die deze week toekomstig Sparta-trainer Henk Fraser ontsloegen.

Tijdens de laatste dertig minuten wist Vitesse nog drie keer te scoren. Tim Matavz maakte in de 72e minuut 5-0. Zes minuten later produceerde Thomas Bruns de 6-0. Tot overmaat van ramp scoorde Linssen nog zijn tweede treffer van de avond (7-0).

Sparta zal snel de rug moeten rechten na dit debacle, want aanstaande woensdag komt NAC Breda naar Het Kasteel. De Rotterdammers staan na 31 wedstrijden nog altijd zeventiende met 24 punten, vier punten meer dan hekkensluiter FC Twente.

Vitesse - Sparta 7-0 (3-0)

2' 1-0 Thulani Serero

18' 2-0 Roy Beerens

29' 3-0 Tim Matavz

59' 4-0 Bryan Linssen

72' 5-0 Tim Matavz

78' 6-0 Thomas Bruns

81' 7-0 Bryan Linssen

Rood: Michiel Kramer (45', natrappen)

Opstelling Sparta: Huth; Holst, Fischer, Vriends, Goodwin; Sanusi, Mühren (46' Breuer), Dougall; Brogno (46' Friday), Kramer, Ahannach (69' Duarte)