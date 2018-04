Deel dit artikel:











Arrestatie voor liquidatie op Noordereiland Vlak na de liquidatie. Foto: MediaTV

Voor de liquidatie van Ergin Başakçi in Rotterdam is een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om een 25-jarige Amsterdammer. Agenten zagen de man in Amsterdam-Oost rijden in een auto. Er zijn gelijk ook twee woningen doorzocht.

De vrijdagavond aangehouden man kwam in beeld na de eerste arrestatie in deze zaak. Een week geleden hield de politie een eveneens 25-jarige Amsterdammer aan. De schietpartij vond op 28 augustus vorig jaar plaats op het terras van een café aan de Prins Hendrikstraat op het Noordereiland. Hulpverleners probeerde de 42-jarige Hellevoeter nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Na de schietpartij gingen de daders ervandoor in twee vluchtauto's. De doorbraak in de zaak kwam nadat de politie in een van de auto's een DNA-spoor vond. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en heeft nog steeds 20.000 euro klaarliggen voor de gouden tip.