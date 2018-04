Advocaat na debacle van Sparta bij Vitesse: 'Een drama'

"Vanaf het eerste minuut tot het einde was het slecht", concludeerde trainer Dick Advocaat na de harde nederlaag van Sparta op bezoek bij Vitesse. "We kwamen met alles tekort. Dat we met 7-0 verliezen, dat mag niet. Het is een drama."

Advocaat zegt dat dit pas de eerste keer is dat de Rotterdammers, sinds zijn aantreden, onder de ondergrens is gezakt. "Ik moet het niet te negatief maken, ook al was dat wel zo. Deze uitslag is natuurlijk een afknapper." De trainer is ook kritisch op zichzelf: "Ik ben hier ook een onderdeel van."

Sparta moet snel worden opgelapt met oog op het cruciale thuisduel tegen NAC Breda van aanstaande woensdag. "Anders zijn we het niet waard", aldus Advocaat, die kritisch is op de rode kaart van Michiel Kramer vanwege natrappen op Alexander Büttner. "De rode kaart is niet goed, maar wat daarvoor gebeurde is ook niet goed."

Wat Advocaat nog meer te vertellen had na Vitesse-Sparta (7-0), hoor je in het bovenstaande interview met Sinclair Bischop.