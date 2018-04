Deel dit artikel:











Zo doen we dat in Alblasserdam! Foto: Peter Stam Foto: Peter Stam Foto: Peter Stam

Niks geen dure bergingswagen of takelwagen nodig. Buurtbewoners in Alblasserdam bedachten zich zaterdag geen moment toen een ambulance hopeloos vast was komen te zitten in het drassige gras.

Politie en ambulance waren naar het Boerenpad gereden omdat daar een 69-jarige fietsster was gevallen na een onfortuinlijke botsing met een hond. Volgens getuigen dacht een agent behulpzaam te willen zijn door de ambulance alvast te keren. Het duizenden kilo's zware voertuig kwam al in het gras snel muurvast te zitten. De buurt schoot onmiddellijk te hulp. Iemand haalde planken en een ander zijn terreinwagen. Samen met nog wat duwkracht van andere buurtbewoners wisten ze ambulance weer op de weg te krijgen. De gevallen vrouw is voor controle overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. En de hond? Die lijkt ongedeerd te zijn gebleven.