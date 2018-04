Excelsior met een punt terug uit Zwolle

Excelsior heeft zaterdagavond gelijk gespeeld bij PEC Zwolle. In het MAC³PARK stadion eindigde het duel tegen de blauw-witten in 1-1. Na dit gelijkspel zijn de Rotterdammers officieel veilig in de eredivisie.

De gevaarlijkste poging van de Rotterdammers was in de vijfde minuut van de wedstrijd. Hicham Faik, die deze week bij de Belgische club Zulte Waregem tekende, had een gevaarlijke vrije trap in huis. PEC Zwolle-doelman Diederik Boer kon die bal moeilijk keren. De thuisploeg kwam beter in de wedstrijd te zitten en Excelsior kon in aanvallend opzicht weinig brengen.

In de zeventiende minuut kwam PEC Zwolle op fraaie wijze op een 1-0 voorsprong. Younes Mokhtar trapte de bal buiten het zestienmetergebied op prachtige wijze binnen. Elf minuten later deed Mustafa Saymak bijna precies hetzelfde voor de thuisploeg, maar zijn poging ging net naast het doel van Ögmundur Kristinsson. De IJslandse doelman krijgt tot het einde van dit seizoen de voorkeur onder de lat.

Betere tweede helft

Na de rust kwam Excelsior beter voor de dag. De Kralingers kregen in de 55e minuut een terechte strafschop, nadat Levi Garcia foutief in het zestienmetergebied werd afgestopt door Kingsley Ehizibue. Mike van Duinen, die in de belangstelling staat van PEC Zwolle, faalde niet vanaf de stip (1-1).

Vervolgens ging het duel meer leven, met een aantal goede mogelijkheden voor beide ploegen. Zo schoot Garcia de bal net naast het doel van PEC Zwolle, terwijl Kristinsson bij kansen van Mokhtar en Ryan Thomas in actie moest komen.

Excelsior staat na 31 wedstrijden op de tiende plek met 39 punten. De achtste plaats, die recht geeft op play-offs voor Europees voetbal, is door de zeges van ADO Den Haag en sc Heerenveen echter verder weg geraakt voor de Kralingers. Het gat is nu vier punten.

PEC Zwolle - Excelsior 1-1 (1-0)

17' 1-0 Younes Mokhtar

57' 1-1 Mike van Duinen (penalty)

Opstelling Excelsior: Kristinsson; Karami, Mattheij, De Wijs, Massop; Faik, Messaoud (82' Fortes), Koolwijk; Elbers, Van Duinen, García (76' Hadouir)