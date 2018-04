Zaalsporten: Nipte overwinning voor ZPB

De waterpolomannen van ZPB H&L Productions hebben zaterdag de reguliere competitie tegen Schuurman BZC met een 13-12 overwinning afgesloten. Het team uit Barendrecht komt, ondanks deze overwinning tegen de ploeg uit Berkelland, net twee punten te kort voor de play-offs om het landskampioenschap. Na 24 wedstrijden heeft de ZPB 32 punten gepakt en is de formatie op de negende plaats geëindigd.

Competitiegenoot SVH sluit de reguliere competitie in elk geval als de nummer elf af. De waterpoloërs uit Rotterdam leden een 16-5 nederlaag bij De Zijl uit Leiden. Het team van coach Joost Vlag is na 23 duels twaalfde met elf punten. Komende zondag spelen de Rotterdammers in Ede het laatste reguliere competitieduel tegen Polar Bears. ZPB en SVH gaan nu de nacompetitie in voor promotie/degradatie.

Basketbal

Forward Lease Basketbal Rotterdam ging op bezoek bij New Heroes/Den Bosch met ruime cijfers onderuit: 114-86. De formatie van coach Armand Salomon was al zeker van een plaats in de play-offs om het landskampioenschap. Het Rotterdamse basketbalteam staat na dertig wedstrijden op de vijfde plaats met dertig punten.