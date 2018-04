Deel dit artikel:











Van der Gaag: 'Excelsior heeft nog voldoende om voor te spelen' Mitchell van der Gaag

Mitchell van der Gaag was na afloop van het 1-1 gelijkspel van Excelsior tegen PEC Zwolle tevreden met het resultaat van zijn ploeg. "We hebben ons officieel veilig gespeeld", begint de trainer van de Kralingers, die met zijn team vol voor de play-offs om Europees voetbal wil gaan. "We kunnen geschiedenis schrijven."

Opvallend was de basisplaats voor doelman Ögmundur Kristinsson. De IJslandse doelman keepte voor het eerst sinds zestien competitieduels in een officiële wedstrijd. "Niet iedereen kan een WK spelen, zeker niet als je voor Excelsior speelt", aldus Van der Gaag. "We zijn mensen en denken mee. Aan zijn motivatie heeft het niet gelegen. Hij heeft prima gekeept." 'Terug naar huis? Zou eventueel kunnen'

Na afloop van de wedstrijd tegen PEC Zwolle kreeg Van der Gaag ook vragen over zijn toekomst. De trainer kondigde een aantal weken geleden al aan na dit seizoen te vertrekken bij Excelsior. Hij zegt dat de belangstelling nog niet concreet is: "De interesse komt voornamelijk uit het buitenland. Terug naar huis (Portugal, red.)? Dat zou eventueel kunnen." Na afloop van de wedstrijd tegen PEC Zwolle kreeg Van der Gaag ook vragen over zijn toekomst. De trainer kondigde een aantal weken geleden al aan na dit seizoen te vertrekken bij Excelsior. Hij zegt dat de belangstelling nog niet concreet is: "De interesse komt voornamelijk uit het buitenland. Terug naar huis (Portugal, red.)? Dat zou eventueel kunnen." Wat Van der Gaag nog meer te vertellen had over PEC Zwolle-Excelsior en zijn toekomst, zie je in het bovenstaande interview met Dennis Kranenburg.