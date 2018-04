Caravanbrand slaat over naar woning in Maassluis - Foto: GinoPress

Een brand in een caravan heeft afgelopen nacht voor schade gezorgd aan een woonhuis aan de Zeemandreef in Maassluis.

Rond 02:00 uur brak de brand uit in de caravan die naast de woning geparkeerd stond. Het woonhuis liep door het vuur schade op aan het dak.

Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Hoe het vuur kon ontstaan is niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan.