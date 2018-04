Man en vrouw gearresteerd na huiselijke ruzie in Dordrecht

Man gewond bij huiselijke ruzie in Dordrecht - Foto: Politie

Bij een ruzie tussen een man en een vrouw in Dordrecht is afgelopen nacht rond 01:00 uur een man gewond geraakt.

Tijdens de ruzie in een woning aan de Barkstraat in de Wielwijk werd op een gegeven moment een steekwapen getrokken. De man raakte gewond en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Zowel de man als de vrouw zijn aangehouden. Beide ruziemakers zijn 48 jaar oud.

De politie spreekt van een ruzie 'in de huiselijke sfeer'.