Feyenoord verslaat FC Utrecht en is vrijwel zeker van vierde plek

Feyenoord heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in de strijd om de vierde plek. De Rotterdammers wonnen met 3-1 van concurrent FC Utrecht. Nicolai Jørgensen zette Feyenoord na zeven minuten al op voorsprong, Dessers maakte na een half uur gelijk. Van Persie en Larsson brachten Feyenoord vervolgens de overwinning.

Feyenoord en FC Utrecht waren tijdens de beginfase redelijk in balans. Feyenoord was slordig en FC Utrecht oogde wat gretiger. Mateusz Klich kreeg in de vierde minuut dan ook een schotkans, maar zijn schot vloog langs de goal van Brad Jones. De eerste kans voor Feyenoord was even later wel meteen raak. Kevin Diks gooide de bal slim naar Toornstra, die opeens vrij kwam in het strafschopgebied. Hij gaf de bal voor op Nicolai Jørgensen, die met een halve omhaal en via het been van verdediger Ramon Leeuwin, de bal langs keeper Frederik Jensen wist te schieten.

Meer druk van Utrecht

Na het doelpunt van Feyenoord begon FC Utrecht meer druk uit te oefenen op de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. FC Utrecht zat in die fase beter in de wedstrijd dan Feyenoord. Na 31 minuten resulteerde dat in een doelpunt van Cyriel Dessers. Sander van der Streek legde in het strafschopgebied de bal op Zakaria Labyad, die Dessers wist te bereiken. Dessers scoorde, maar bevond zich wel ruim in buitenspelpositie, maar dat zag de grensrechter niet.

Ondanks dat het spelbeeld niet heel drastisch kantelde was het toch Feyenoord dat weer op voorsprong kwam. Sven van Beek gaf de bal drie minuten voor rust vanuit de middencirkel perfect op Van Persie, die aannam en razendsnel binnenschoot. Daardoor gingen beide ploegen met 2-1 rusten.

Kans op 2-2, 3-1 van Larsson

Vijf minuten na rust kreeg FC Utrecht een goede kans op de 2-2. Na een goede actie van Zakaria Labyad schoot Mateusz Klich de afvallende bal op het been van Brad Jones. Sven van Beek kon daarna met een omhaal wegwerken.

Het was uiteindelijk de matig spelende Sam Larsson, die Jean-Paul Boëtius verving vanwege een heupblessure, die Feyenoord naar veilige haven kon koppen. Jens Toornstra schreef opnieuw een assist bij. Na de 3-1 van de Zweed was de wedstrijd gespeeld en kabbelde de wedstrijd voort.

Feyenoord staat door de overwinning steviger op plek vier. De ploeg uit Rotterdam-Zuid heeft nog maar één punt nodig om de vierde plek veilig te stellen.

Opstelling Feyenoord

Jones; Diks, Van Beek, Van der Heijden, Haps; El Ahmadi, Van Persie, Vilhena; Toornstra, Jørgensen, Larsson

Scoreverloop

7' 1-0 Nicolai Jørgensen31' 1-1 Cyriel Dessers44' 2-1 Robin van Persie69' 3-1 Sam Larsson