Deel dit artikel:











Wendelien Voogd valt in de prijzen op SportFilmFestival

Het SportFilmFestival Rotterdam is zaterdag afgesloten met de uitreiking van de SportFilm Award. Wendelien Voogd is daar in de prijzen gevallen met haar film Tiffany’s Droom. Zij mag met haar productie daarom naar het SportFilmFestival in Milaan.

Drie filmplannen waren in de race voor de titel. In de grote zaal van LantarenVenster gingen ‘Chasing Windmills’ (Ross Walker), ‘Top van de IJsberg’ (Leo Oldenburger) en Tiffany’s Droom (Wendelien Voogd) in première.