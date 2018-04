Deel dit artikel:











Gewonde en auto op de kant bij aanrijding in Krimpen aan den IJssel - Foto: AS Media

Bij een aanrijding tussen twee auto's in Krimpen aan den IJssel is zondagmorgen een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekende verwonding naar het ziekenhuis gebracht.

De auto's botsten op de kruising van de Burgemeester Aalberslaan met de Koekoeksstraat. De brandweer moest de inzittende van één van de auto's bevrijden, die auto kwam bij het ongeval op de zijkant terecht. Ook werd een traumahelikopter ingezet om het ambulancepersoneel te assisteren.