Nouchka Fontijn wint Montana Cup in Parijs

De Schiedamse boksster Nouchka Fontijn heeft de Montana Cup zondag op haar naam geschreven. In de finale in Parijs won zij van Timmea Nagy uit Hongarije.

De 30-jarige Fontijn komt uit in de gewichtsklasse tot 75 kilogram. De Schiedamse is in voorbereiding op het EK van 10 tot en met 19 mei. Het toernooi zou in Polen gehouden worden, maar dat land heeft zich teruggetrokken.

Bij de mannen stond in Parijs ook een Nederlander in de finale van de klasse tot 75 kilogram. Vladislav Jashkul verloor van de Fransman Christopher Fataki.