Ambulance moet rit afbreken door boze weggebruiker

Een boze weggebruiker heeft zondagmiddag een ambulance klem gereden op de Westzeedijk. De ambulancechauffeur en meerijdende verpleger moesten daardoor hun spoedrit naar Marconiplein afbreken.

Het ambulancepersoneel voelde zich dusdanig gehinderd dat ze de politie met spoed om hulp vroegen. Een motoragent kwam de verplegende collega's helpen.

Volgens een woordvoerder van de politie was in dit geval juridisch weinig te doen aan deze 'absolute gekkigheid', maar is een zeer hartig woordje gesproken met de opgewonden bestuurder. Waarom hij de ziekenwagen klem reed, is niet duidelijk.

De ambulance moest de rit door dit voorval afbreken, een andere ambulance heeft het overgenomen.