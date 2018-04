Deel dit artikel:











'Aantal aandeelhouders tegen verhuizing Unilever'

Een groep aandeelhouders van Unilever is tegen het plan om naar één hoofdkantoor in Rotterdam te gaan. Dat schrijft de Britse krant The Sunday Times. Het aantal tegenstander zou steeds meer toenemen.

De krant sprak enkele grote aandeelhouders. Unilever moet vrezen dat het niet de benodigde steun heeft voor de verhuizing, denken de tegenstanders. De aandeelhouders bezitten driekwart van de aandelen. Unilever zei tegen de krant dat het zo'n vaart niet loopt. De aandeelhouders die tegen de stap zijn, vertegenwoordigen volgens de producent van voedings- en verzorgingsproducten niet het merendeel van de beleggers.Veel aandeelhouders zouden juist hun steun hebben uitgesproken. Onlangs koos Unilever definitief voor Rotterdam . Nu heeft het bedrijf nog twee hoofdkantoren: in Londen en Rotterdam. Unilever behoudt het kantoor in Engeland wel.