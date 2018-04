Deel dit artikel:











Jongen in arm en borst gestoken in Hoogvliet De politie heeft het veld afgezet voor verder onderzoek Foto: Media TV

Een 18-jarige jongen is zondagmiddag bij een ruzie met een mes in zijn arm en borst gestoken. De steekpartij gebeurde op een voetbalveldje aan de Hoogvlietsedijk in het Rotterdamse Hoogvliet.

De dader is gevlucht, laat een woordvoerder van de politie weten. Vermoed wordt dat het voorval te maken heeft met een eerdere ruzie. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het grasveld afgezet en doet sporenonderzoek.