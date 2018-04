Gevelgedicht ter ere van dichter Rieneke Grobben

'Afijn, laat ie fijn zijn." In Rotterdam-Charlois is zondagmiddag een gevelgedicht onthuld. Het kunstwerk is een ode aan de Rotterdamse dichter Rieneke Grobben. Ze overleed vorige maand op 73-jarige leeftijd.

Het gevelgedicht aan de Bas Jongeriusstraat is nog in afstemming met mevrouw Grobben tot stand gekomen. Het gaat om een fragment uit haar bekendste gedicht, Rotterdam aan de Meter. Het ontwerp is gemaakt door beeldend kunstenaar Kamiel Verschuren.

Mevrouw Grobben was al lange tijd ziek . Ze maakte furore met haar gedichten over de stad en was altijd gekleed in het roze.

Stadsdichter Derek Otte en Jordy Dijkshoorn van de band De Likt verzorgden de onthulling.