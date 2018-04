Deel dit artikel:











'Gio' over Feyenoord-Utrecht: 'Het was een moeizame wedstrijd' Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in de strijd om de vierde plek. De Rotterdammers wonnen met 3-1 van concurrent FC Utrecht. Trainer Giovanni van Bronkhorst is na afloop blij. "Ik denk dat het een uitstekende overwinning is voor ons. Zeker ook gezien de stand."

De wedstrijd was volgens Giovanni van Bronckhorst wel moeizaam. "We speelden tegen een tegenstander die niet voor niets zo hoog staat. Ze zijn moeilijk te bespelen. We hebben het een aantal keer goed gedaan, maar ook een aantal keer niet. Uiteindelijk winnen we deze wedstrijd en daar ben ik tevreden mee." Buitenspelgoal

"Ik heb vooraf al gezegd dat je bij Nijhuis niet weet welke kant het op gaat. Met duels, met situaties die zich voordoen. Daar heb ik de jongens op voorbereid. En ja, met de 1-1, iedereen ziet dat het buitenspel is, behalve de man die het moet bepalen. Dat kost je een doelpunt terwijl Utrecht wel aandrong, maar uiteindelijk mag die goal niet goedgekeurd worden. Maar daarna herpakken we ons goed." Kijk hierboven heel het interview met Giovanni van Bronckhorst.