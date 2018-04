Rob Geus over bekerfinale: 'Denk dat Gio begint met Toornstra'

Feyenoord heeft zondag goede zaken gedaan in de strijd op de vierde plek. Van nummer vijf FC Utrecht werd met 3-1 gewonnen, waardoor het verschil tussen beide ploegen nu acht punten is. Rob Geus sloot zondagmiddag bij Radio Rijnmond Sport aan als analist. Hij denkt dat 'Gio' voor een grote uitdaging staat voor de bekerfinale.

Wie er moeten spelen in de bekerfinale is volgens Geus nog geen uitgemaakte zaak. "Ik ben benieuwd wat hij gaat doen als Berghuis weer terug is. Ik denk dat hij voor een safe oplossing gaat en Van Persie achter de hand houdt en met Toornstra begint.

Dat is het luxeprobleem wat we nu hebben. Toornstra zit nu goed in het rendement. Zeker met de assists de laatste weken. Het is een jongen die je overal kan neerzetten en iemand die altijd voor 110 procent gaat. En Van Persie is 'de meester', hij zet de pionnetjes neer. Voor een trainer is dat lastig."

Scout in vrije tijd

Rob Geus blijkt in zijn vrije tijd ook met technisch directeur van Feyenoord, Martin van Geel te spreken. "Ik heb een keer, onder het genot van een bak koffie, gezegd dat Larsson naar De Kuip moest komen. Toen zei Van Geel dat hij te duur was, zo'n acht miljoen. En daar sluit ik me wel bij aan. En hij twijfelde of hij het niveau zou aankunnen. Maar het mooie was, dat Ajax de Champions League toen niet haalde en Feyenoord 12 miljoen extra kreeg. Toen was het snel gebeurd en was onze Larsson snel hier. Ik heb hem niet zelf opgehaald, maar ik vond het wel leuk.

Maar serieus neemt Van Geel Geus niet altijd."Hij irriteert zich er altijd aan dat ik me overal mee bemoei, dat is alleen maar mooi. Ik vind Martin een aardige vent, als ik er ben, drink ik weleens een koffie met hem."

Luister hierboven heel het gesprek met Rob Geus waar hij nog zijn mening geeft over Jean-Paul Boëtius, het transferbeleid van Feyenoord en de wedstrijd van Feyenoord tegen Utrecht van vandaag.