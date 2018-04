Amber Vissser, van leukemie naar Ladies Day

"Tegenwoordig mag je gelukkig zijn als je geen kanker krijgt je leven, toch? Ik ben bijna 80 jaar en ik heb het nog niet, gelukkig." Dat zegt een van de deelneemster aan de Ladies Day in Rotterdam- Nesselande. De vrouwenverwendag is het initiatief van een jonge vrouw die net hersteld is van kanker.

"Het gaat nu best goed met me", zegt organisator Amber Visser die de Ladies Day. Ze zamelt al sinds januari geld in. De gehele opbrengst van 10 duizend euro doneert ze aan KWF Kankerbestrijding.

Gered door haar broertje

"In maart vorige jaar kreeg ik te horen dat ik leukemie had", vertelt de 21-jarige Rotterdamse studente. "Ik moest meteen opgenomen worden. Ik heb drie kuren gehad en stamceltransplantatie met de stamcellen van mijn eigen broertje. Die hebben uiteindelijk mijn leven gered."

Broer Quintius helpt bij de actiedag en verkoopt kaartjes bij de ingang. "Het was niet niks," zegt hij over de operatie die voor zijn zus heeft ondergaan. "Ik ben onder narcose gegaan en ze hebben vijf keer met een klein boortje de stamcellen uit m'n rug gezogen."

Dat het een zware ingreep was, maakt hem helemaal niets meer uit. "Daardoor leeft ze nu nog. Dat voelt geweldig, iets beters kun je niet doen."

Inzetten voor de kankerbestrijding

Nu Amber Visser aan het herstellen is, wil ze zich graag voor mensen die nu kanker hebben of die dit in de toekomst krijgen. Daarom heeft ze de Ladies Day bedacht.

Bij een nagelstudio in Rotterdam-Nesselande kunnen vrouwen zondag behandelingen krijgen voor de helft van de prijs. De hele opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding.

De dames kunnen hun haar laten doen, een massage krijgen, luisteren naar live-artiesten en meedoen aan een loterij. De klanten en vriendinnen laten zich verwennen, maar weten goed hoe belangrijk dagen als deze zijn.

"Ik ben hier natuurlijk omdat Amber zo ziek is geweest, maar ook een familielid van mij heeft het gehad", vertelt een goede vriendin van Amber. "Ze staat heel erg positief in het leven en dat heeft haar denk ik ook erg geholpen in de strijd tegen kanker. Ze is erg sterk, en ik heb daar veel respect en bewondering voor."

Weer terug naar school

Ondertussen is Amber behalve met de Ladies Day ook bezig vooruit te kijken in haar leven. "Ik probeer wel vooruit te kijken, maar ik moet nu ook vooral revalideren. En gelukkig kan ik weer leuke dingen doen, zoals vanmiddag."

"Maar in september wil ik proberen om mijn studie Psychologie en Filosofie aan de Erasmus weer op te pikken."