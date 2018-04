Hockeyclub Feijenoord heeft tekort aan wedstrijdshirts

Hockeyclub Feijenoord heeft een tekort aan wedstrijdtenues. De ouders van tientallen kinderen van de club op Rotterdam-Zuid hebben niet de middelen om een wedstrijdshirt te betalen.

De hockeyclub telt 300 jeugdspelers. De ouders van ongeveer 80 kinderen hebben niet de mogelijkheid om een shirt aan te schaffen.

Opgefriste hockeyspullen

De vereniging moet nu creatief zijn op wedstrijddagen. "We hebben een hele actieve ruilcommissie", vertelt Paul Veldhuijzen, oprichter van de hockeyclub. "Afgedankte hockeyspullen worden opgefrist en weer beschikbaar gesteld. Maar dat is natuurlijk niet ideaal."

Hockeyclub Feijenoord is opgericht in 2010. Veldhuijzen begon ooit op een Cruyff-court in de Afrikaanderwijk. Hij wilde ook de kinderen van Rotterdam-Zuid enthousiast maken voor de hockeysport. En dat bleek een succes. Onlangs verhuisde de hockeyclub naar een nieuw complex op Varkenoord.

Saamhorigheid

"Nu lopen er op wedstrijddagen kinderen in een rode polo van de Primark", zegt Veldhuijzen. "Dan weet je vaak dat er sprake is van een geldprobleem. Het zou zo mooi zijn als iedereen van onze club straks met het embleem van onze club op de borst loopt. Het ultieme gevoel van saamhorigheid."