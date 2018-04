Van Persie over toekomst bij Feyenoord: 'We gaan relaxed kijken wat Feyenoord en ik willen'

Feyenoord heeft zondagmiddag met 3-1 gewonnen van FC Utrecht. Robin van Persie scoorde vlak voor rust de enorm belangrijke 2-1. "Het belangrijkste was de pass van Sven (van Beek,red.) en die was echt fantastisch. Hij was precies op maat."

Van Persie was onder de indruk van FC Utrecht. "Ze deden het goed. Vooral in de fase voor rust verlegden zij het spel heel goed van links naar rechts. Daar hadden we niet direct een antwoord op. In de rust konden we dat wel goed neerzetten en hebben we een antwoord gevonden. En in de tweede helft werd ze niet echt meer gevaarlijk."

Toekomst

Van Persie kon bevestigen dat er een mogelijkheid is dat Feyenoord en Van Persie uit elkaar gaan. "Ja, die is er. Die is van beide kanten, dus we gaan sowieso zitten. We gaan kijken of Feyenoord het nog leuk vindt en of ik het nog leuk vindt. Vanuit die gedachte gaan we heel relaxed kijken wat ik nou wil en wat Feyenoord precies wil. Dus dat klopt wel, dat is van te voren afgesproken.

Ik vind het tot nu toe hartstikke leuk, ik geniet ervan met de jongens. Ik geniet van de trainingen en de dagelijkse humor. De trainingen zijn goed, de wedstrijden zijn ook gewoon goed.

Af en toe hoor je weleens geluiden, die zijn iets negatiever. Maar eerlijk gezegd deel ik die mening niet. Want ook in Turkije en Engeland is het niet allemaal fantastisch. Daar zijn dingen soms ook gewoon een struggle, daar gaat het ook niet perfect. Dus in dat opzicht; ik heb het in het algemeen goed naar mijn zin en we gaan gewoon kijken hoe het er over een paar weken voorstaat aan beide kanten."