Van Daele in FC Rijnmond: 'Verwacht dat Van Persie bij Feyenoord blijft' Joop van Daele

Robin van Persie liet zondag bij Feyenoord tijdens de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Utrecht weer zijn klasse zien. Joop van Daele, winnaar van de Europa Cup I en wereldbeker met Feyenoord, denkt dat de routinier volgend jaar eveneens in De Kuip te bewonderen is. "Ik verwacht dat Van Persie blijft spelen. Alleen zal de hoeveelheid wedstrijden volgend seizoen ook beperkt blijven", zegt hij in FC Rijnmond.

Presentator Bart Nolles had in de regionale voetbaltalkshow genoeg te bespreken. Naast Van Daele schoven ook Feyenoord-watcher Dennis van Eersel en chef sport Ruud van Os aan. De mannen behandelden in FC Rijnmond niet alleen Feyenoord. Ook de 7-0 pak slaag van Sparta tegen Vitesse, de terechte rode kaart voor Michiel Kramer en de rentree van Ögmundur Kristinsson in het doel van Excelsior kwamen in het programma voorbij.