Forum voor Democratie bereid relatie met Leefbaar Rotterdam te verbreken

Forum voor Democratie (FVD) wil de alliantie met Leefbaar Rotterdam verbreken als Leefbaar deel gaat uit maken van een nieuw college. Dat schrijft de partij van Thierry Baudet op haar website.

Forum voor Democratie zegt het belangrijk te vinden dat Leefbaar Rotterdam weer terugkeert in een stadsbestuur. Maar de gesprekken voor de vorming van een nieuw college met Leefbaar lopen vast door de samenwerking met Baudet,

Forum vindt besturen belangrijker dan uitsluitspelletjes en persoonlijke vetes, zo schrijft de partij op de website. Daarom stelt daarom voor de alliantie dus te willen verbreken

'Samenwerking onmogelijk'

D66-lijsttrekker Said Kasmi stelde in februari dat Eerdmans afstand moest nemen van de uitspraken van Baudet. Het was een voorwaarde voor een mogelijke samenwerking. Op dat moment waren D66 en Leefbaar coalitiepartners in Rotterdam. Eerdmans weigerde.

Kasmi kwam eveneens terug op zijn uitspraken en maakte in maart bekend definitief niet te willen samenwerken met de partij van Eerdmans, later nuanceerde hij dit weer en noemde het opzeggen van de samenwerking tussen Leefbaar en Baudet als voorwaarde voor samenwerking.

Naast D66 voert Leefbaar Rotterdam de afgelopen weken verkennende gesprekken met VVD, D66, GroenLinks en PvdA. Ook PvdA en GroenLinks hebben moeite met de samenwerking tussen Baudet en Leefbaar.

Reactie GroenLinks

"Voor ons was de alliantie met Forum één van de bezwaren voor samenwerking", zegt Judith Bokhove van GroenLinks in een reactie. "Daarnaast zijn er voor ons ook nog inhoudelijke bezwaren en de polariserende toon van Leefbaar Rotterdam."

"Voor D66 was de samenwerking een blokkade om te praten met Leefbaar, wij blijven in gesprek met iedereen", vervolgt Bokhove. "Gezien de inhoudelijke verschillen is de kans op een coalitie met Leefbaar nihil", zegt Bokhove verwijzend naar 2014 toen GroenLinks ook niet wilde samenwerken met Leefbaar Rotterdam.

D66 en de PvdA hebben nog niet gereageerd op het nieuws dat FVD de alliantie nu wil verbreken.

Grootste partij van Rtterdam

Leefbaar Rotterdam is met elf zetels veruit de grootste partij geworden bij de verkiezingen. "FVD vindt het van essentieel belang dat Leefbaar Rotterdam - als grootste partij - deel uit gaat maken van het nieuwe College in Rotterdam", schrijft FVD op hun website.