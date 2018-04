D66: "Wil Leefbaar ook stoppen met Baudet"?

D66 Rotterdam is blij met de verklaring van Forum voor Democratie dat ze willen stoppen met de samenwerking met Leefbaar Rotterdam als Leefbaar deelneemt in een nieuw stadsbestuur. Maar D66 vindt dat nu Joost Eerdmans duidelijkheid moet geven of hij ook stopt met de samenwerken met Baudet.

Said Kasmi, fractievoorzitter van D66 Rotterdam: "We nemen de mededeling voor kennisgeving aan. Ik vind het een bemoedigende stap, maar ook een eenzijdige stap. Het is een reactie van Forum voor Democratie. Ik ben nu benieuwd of Leefbaar dit ook bevestigt".

Kasmi benadrukt dat hij het stoppen van de samenwerking van Leefbaar Rotterdam met de partij van Thierry Baudet een belangrijke voorwaarde vindt om weer met de partij van Joost Eerdmans in zee te gaan. Maar hij wil ook dat het nieuwe stadsbestuur de stad gaat verbinden. Kasmi: "Ook de toon is heel belangrijk. we willen voor een inclusieve stad gaan".