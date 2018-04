Deel dit artikel:











File door ongeluk op Hartelbrug

De Hartelbrug in Spijkenisse is door een ongeluk richting Rotterdam afgesloten. Daardoor heeft het verkeer maandagmorgen last van zo'n 20 minuten vertraging.

De brug is een belangrijke verkeersader tussen de A15 en Spijkenisse. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend.