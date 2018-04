Illegale chocopasta vanuit Dordrecht verkocht

Het broodbeleg werd via Facebook verkocht

De politie heeft iemand opgepakt voor de verkoop van een gestolen partij afgekeurde chocopasta en speculoospasta. Het broodbeleg werd via Facebook aangeboden met als verkooplocatie Dordrecht.

De gestolen potten werden voor 75 cent per stuk aangeboden op Facebook. De verkoper meldde daarbij dat de potten geen etiketten bevatten door een fout in de fabriek. Een deel van de voorraad is teruggevonden.

Het onderzoek in deze zaak van onder meer de politie en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) speelde in Zuid-Holland. Waar precies wil de NVWA niet zeggen, omdat het onderzoek nog loopt.

De gestolen potten hadden vernietigd moeten worden. De NVWA waarschuwt dat de choco- en speculoospasta mogelijk schadelijk is voor de gezondheid. Het is onduidelijk wat er precies mis mee is.

Nog niet alle potten zijn terecht en de veiligheidswaarschuwing blijft van kracht. De NVWA adviseert om deze producten alleen in de winkel te kopen.