RET test elektrische bus in Rotterdam

Het is even wennen deze week: het bekende trambelletje schalt in Rotterdam namelijk ook voor een stille bus. Vervoersbedrijf RET test een elektrische bus. Het gaat om de Franse Aptis.

"We rijden nu helemaal zonder uitstoot", vertelt woordvoerder Theo Konijnendijk tijdens een ritje door de stad. Dat is volgens hem niet het enige bijzondere aan het vervoersmiddel. "De bus zit tussen een bus en een tram in. Hij is helemaal opgebouwd uit componenten van de tram."

Voor de chauffeurs is het rijden in de nieuwe bus wel even wennen. Dat komt volgens businstructeur Sjaak van de RET niet door het elektrisch rijden, maar door de andere vorm van de bus.

"De wielen staan verder uit elkaar en de stuurmethode is daardoor anders. Je moet op een ander moment insturen en de achterwielen sturen mee, dat is wel eens spannend."

200 kilometer

Het is niet de bedoeling dat de bussen binnenkort al door de stad gaan rijden, zegt Konijnendijk: "Het is echt een proef om te kijken of dit systeem wat voor ons is. We gaan ze ook nog niet kopen, dat is voor de langere termijn."

Het proefmodel kan bijvoorbeeld maar 200 kilometer rijden, dat is te weinig voor een stadsbus. Als de RET besluit de bussen aan te schaffen, dan moeten er meer kilometers mee gereden kunnen worden. Konijnendijk: "Er wordt nu eerst gekeken naar is de constructie goed en kan hij goed rijden."

De RET is wel van plan om vanaf 2019 elektrisch te gaan rijden door de stad, maar dat zijn andere bussen. De proefbus werd eerder al getest in Utrecht en gaat ook nog naar Groningen en Assen.