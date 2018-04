Leefbaar Rotterdam: 'Slim om op deze manier doorbraak te forceren'

Als Leefbaar Rotterdam in het stadsbestuur van Rotterdam komt, verbreekt ze de alliantie die ze heeft met Forum voor Demcoratie. "Maar als er nog steeds niet met ons gepraat wordt, dan blijft die bestaan", zegt Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam.

Zondag werd bekend dat de partij van Thierry Baudet bereid is om de alliantie met Leefbaar Rotterdam te verbreken , als de partij in het college van de stad komt. Eerdmans snapte de gedachtegang meteen, toen Baudet hem belde met dit idee.

"Ik vind het heel goed om op deze manier een doorbraak te forceren. Dat vind ik slim meegedacht", vertelt Eerdmans op Radio Rijnmond. "Hij denkt aan het stadsbelang van Rotterdam, dat is zeker voor een Amsterdammer bijzonder."

Goed aanknopingsbunt

De gesprekken voor de vorming van een nieuw college met Leefbaar Rotterdam liepen vast door de samenwerking met Baudet, D66-lijsttrekker Said Kasmi stelde in februari dat Eerdmans afstand moest nemen van de uitspraken van Baudet. Het was een voorwaarde voor een mogelijke samenwerking.

Voor D66 is de toezegging van Forum voor Democratie en Leefbaar Rotterdam om de alliantie te verbreken een goed aanknopingspunt voor de nieuwe besprekingen voor een college.

Landelijke ambities

Als Leefbaar Rotterdam in het stadsbestuur komt, zal Eerdmans geen wethouder worden. Hij maakte zaterdag bekend om te stoppen als wethouder en door te gaan als fractievoorzitter van de partij. Hij wil meer tijd voor zijn gezin en andere werkzaamheden.

De timing van deze mededeling is nu wat ongelukkig erkent Eerdmans. Hij maakte zijn besluit nu pas bekend, omdat de keus pas net gemaakt is. "Ik dacht dat ik misschien wel door zou willen met een andere portefeuille."

Eerdmans ontkent dat het stoppen als wethouder te maken heeft met ambities in de landelijke politiek. "Ik ben voor Rotterdam gekozen, daar ga ik voor in de gemeenteraad zitten en voor niks anders."