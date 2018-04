De teek voor een leek: gewoon een gevaarlijk beestje

Je verlaat de gebaande paden, gaat struinen in de natuur of kiest voor een vrijpartij tussen het hoge gras. Met een lenteachtige week in aantocht is de verleiding groot. Maar pas op: de teek ziet jou ook.

Teken dienen zich vooral in de lente aan. "Wanneer ze warmte voelen, laten ze zich op je vallen", zegt boswachter René Garskamp, ergens in het natuurgebied tussen Leerdam en Vianen, in de Week van de Teek.

De teek is volgens de boswachter toch wel een gevaarlijk beestje: "Het is een klein insect met een boorkop, die zo groot wordt als een erwt nadat 'ie zich heeft volgezogen met jouw bloed."

Teken zitten in de natuur, maar vooral wanneer je de aangelegde paden verlaat is het risico er eentje tegen het lijf te lopen groot: "In beplanting, in overjarig gras, brandnetels", somt Garskamp op.

Ziektes overbrengen

De diertjes kunnen ziektes overbrengen. Met name de ziekte van Lyme, een infectieziekte die klachten aan de zenuwen en hartritmestoornissen kan veroorzaken, wordt door teken veroorzaakt.

Een van de eerste kenmerken is een rode vlek op de huid: "Als je het niet vertrouwt, ga naar de dokter. Bij het rode kringetje gaan toch wel alle alarmbellen rinkelen", zegt Garskamp.

Voorkomen is beter dan genezen en daarom is het volgens de boswachter goed om na een dagje in het bos rondgebanjerd te hebben je huid goed te checken: "Kijk jezelf na, in de holtes, op je rug."

'Ik heb er een, wat nu?'

Stel je constateert een teek op de huid, de vraag is wat je dan moet doen. Speciaal voor de Week van de Teek is de tekenpas gemaakt , een creditcard met een raar figuurtje erin geknipt: "Het is een insparinkje die heel smal uitloopt. Je drukt 'm op de huid en dan wip je de teek eruit", zegt Garskamp.

Bij het Zuid-Hollands Landschap hebben ze 10 duizend gratis tekenpassen op voorraad. Boswachter Garskamp zegt dat de teek je niet te veel moet laten afschrikken: "Schrik er niet van en kom lekker de natuur in."