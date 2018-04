Topman vertrekt 'in goed overleg' bij Eneco

De topman van het Rotterdamse energiebedrijf Eneco stapt per 1 september op. De zoektocht naar een nieuwe bestuursvoorzitter is begonnen.

Volgens de raad van commissarissen is het besluit over het vertrek van Jeroen de Haas in goed overleg genomen. Eerder was er nog onrust rond de geplande privatisering van Eneco.

De top van het energiebedrijf lag daarbij overhoop met een flink deel van de aandeelhouders. Eneco is nu nog in handen van een grote groep gemeenten.

Afgelopen najaar werd een verkoopproces in gang gezet. Alle verkoopopties worden daarbij onderzocht, van een beursgang tot een verkoop door middel van een veiling.

Een definitief besluit moet nog genomen worden. De Haas is sinds 1 januari 2007 topman van Eneco.