Rotterdams reddingsteam haalt man uit Gelderse kerktoren

Team Hoogteredding in het Gelderse Velddriel (Foto: Omroep Gelderland)

De man is uit de kerktoren gehaald (Foto: Omroep Gelderland)

Het speciale Hoogte Reddingsteam van de brandweer uit Rotterdam heeft een man uit een kerktoren gered. Het slachtoffer was maandagochtend in het Gelderse Velddriel aan het werk, toen hij een aantal verdiepingen naar beneden viel. Na twee uur werd hij door het brandweerteam bevrijd.

De normale hulpdiensten konden niet op de plek komen waar de man lag. Daarom is het speciale team ter plaatse geroepen. De man raakte door de val gewond. Onbekend is hoe erg de verwondingen zijn, hij is wel aanspreekbaar.

Het Hoogte Reddingsteam is gespecialiseerd in mensen redden op moeilijk toegankelijke plekken, zowel op hoogte als op diep gelegen plekken. Ze gaan dan net als alpinisten te werk met kabels.

Het speciale brandweerteam bestaat uit brandweermannen uit de Botlek. Het team werd ooit opgericht nadat er iemand op grote hoogte in de Rotterdamse haven gered moest worden.