Nieuwe directeur voor Theater Rotterdam Walter Ligthart (Foto: Theater Rotterdam)

Walter Ligthart is de nieuwe directeur van Theater Rotterdam. Hij is de voormalig directievoorzitter van Het Nationale Theater in Den Haag.

Theater Rotterdam is een fusie van het Ro Theater, Productiehuis Rotterdam en de Rotterdamse Schouwburg. De voorganger van Ligthart, Melle Daamen, kondigde begin april onverwacht zijn vertrek aan. Daamen stopte omdat hij zelf vond dat de fusie meer nodig had, dan hij kon bieden . De nieuwe baas, Ligthart heeft ervaring met fusies. In 2017 gingen drie Haagse theaters onder zijn leiding samen verder als Het Nationale Theater. In Rotterdam hopen ze dat het theater door de komst van Ligthart in- en extern een impuls krijgt. "Als voorzitter van de directie van Het Nationale Theater heeft hij op overtuigende wijze de fusie aldaar geleid," schrijft Jos Baeten, voorzitter van de raad van toezicht in een reactie. "Met hem kan Theater Rotterdam verder uitgroeien tot grootstedelijk stadstheater.” Ligthart vormt samen met de artistieke baas Ellen Walraven en Bert Determan, het hoofd van de bedrijfsvoering, de directie van Theater Rotterdam.