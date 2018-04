Dit moet je weten over de werkzaamheden aan de Coolsingel

De Coolsingel wordt tot maart 2021 helemaal verbouwd om de boel om te toveren van een verkeersader tot een groene boulevard voor voetgangers en fietsers. En dit zijn de dingen die je moet weten tijdens deze werkzaamheden.

Auto

Tijdens de werkzaamheden zal de rijrichting van het Churchillplein naar het Hofplein afgesloten zijn. Dit betekent dat (doorgaand) verkeer in noordelijke richting tijdens deze periode niet mogelijk is.

Mensen die van Zuid naar het noorden willen, kunnen omrijden via verschillende routes. Zo kun je aan de oostkant via Willemsbrug, de Mariniersweg en de Goudsesingel, via Blaak, Oostplein en de Goudsesingel.

Aan de westkant kan het via de Westzeedijk, de 's-Gravendijkwal en Weena. Moet je vanuit dieper in Rotterdam-Zuid komen, of verder naar het Noorden, dan is de ring A16 ook een optie.

De Coolsingel is van Noord naar Zuid wel geopend, maar er is een rijbaan minder beschikbaar. Parkeergarages blijven ook bereikbaar, maar mogelijk wel via alternatieve routes. Dit wordt ter plaatse aangegeven.

Fietsen

Ook voor fietsers wordt het extra druk op de Coolsingel tijdens de werkzaamheden. De gemeente heeft voor hen daarom ook een alternatieve route bedacht: Rit010

Deze route gaat in zuidelijke richting over de Westersingel. Fiets je vanuit het zuiden richting het station, dan gaat de route over de Eendrachtsweg. "Er staan weinig stoplichten en u fietst langs de mooiste plekken", aldus de gemeente.

Bericht gaat verder onder de tijdlijn



Openbaar vervoer

Ook met het openbaar vervoer merk je dat er wordt gewerkt aan de Coolsingel. De haltes Weena en Coolsingel zijn tot september 2019 niet bereikbaar. Tram 21, 23 en 24 rijden in deze periode vanuit Beurs via het Kruisplein en de Lijnbaan naar Rotterdam Centraal.

Als alternatief kunnen mensen wel metrolijn D of E nemen naar station Stadhuis of Beurs. Voor actuele verkeersinformatie kun je terecht op de website van de RET .

Overig

De werkzaamheden aan de Coolsingel hebben ook invloed op activiteiten in het stadhuis. Zo is het daar tijdelijk niet mogelijk om te trouwen.Aanstaande bruidsparen kunnen terecht bij Brasserie Engels op het Stationsplein. De gratis huwelijken op maandagen vinden plaats in Hillegersberg.