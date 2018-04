Einde seizoen Spartaan Kramer: 7 duels schorsing

De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft Spartaan Michiel Kramer voor 7 wedstrijden geschorst. Sparta Rotterdam heeft de straf geaccepteerd, waardoor de spits dit seizoen niet meer in actie kan komen.

Sparta speelt namelijk nog drie wedstrijden in de eredivisie en maximaal vier duels in de play-offs. Kramer schopte afgelopen zaterdag in de verloren wedstrijd tegen Vitesse Alexander Büttner met twee benen in zijn gezicht.

In een duel met de linksback van Vitesse kreeg Kramer in eerste instantie een elleboogstoot. Kramer reageerde door Büttner te schoppen en kreeg van scheidsrechter Blom direct rood. Zonder Kramer verloor Sparta bij Vitesse met 7-0.