Nederland-Frankrijk in de Kuip

De wedstrijd Nederland-Frankrijk in de Nations League wordt op vrijdag 16 november in de Kuip afgewerkt. De laatste interland in het Feyenoord-stadion was vorig jaar toen Luxemburg de tegenstander was en Oranje met 5-0 won.

Het was de eerste wedstrijd van Dick Advocaat. Nederland speelt tegen Frankrijk in de nieuwe Nations League, waar de ploeg van Ronald Koeman is ingedeeld bij Duitsland en Frankrijk. De laatste topinterland in de Kuip was in 2005 toen Oranje in Rotterdam oefende tegen Duitsland en het 2-2 werd. De laatste jaren werd de Kuip nauwelijks nog gebruikt voor interlands en speelde Oranje louter in de ArenA. Nederland speelde al eerder in De Kuip tegen Frankrijk. In 1982 verloor Nederland het oefenduel met 1-2 onder toenmalig bondscoach Kees Rijvers.