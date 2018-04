Zeg maar dag tegen je rijbewijs

De Rotterdamse politie heeft afgelopen weekend in Rotterdam vier rijbewijzen in beslag genomen. Twee bestuurders reden op z'n zachtst gezegd te hard, twee anderen hadden te veel gedronken.

De snelheidsduivels reden zondagmiddag met 157 en 134 kilometer per uur over de Matlingeweg, een weg waar je maar 50 kilometer per uur mag rijden.

Twee beginnende bestuurders konden bij de Erasmusbrug ook hun rijbewijs inleveren, omdat ze tot vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol hadden gedronken.

De politie controleerde nog meer bestuurders. In totaal hadden veertien bestuurders te diep in het glaasje gekeken. Eén automobilist werd aangehouden omdat hij niet eens een rijbewijs had. Een ander had nog een paar bekeuringen open staan.