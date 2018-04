Rob Geus maakt zich zorgen om toekomst Feyenoord

SBS-presentator en Feyenoord-fan Rob Geus was zondag voor RTV Rijnmond in de Kuip aanwezig bij Feyenoord-FC Utrecht. De Rotterdammer is uiterst kritisch op zijn club.

''Ik verwacht dat er wel vijf of zes belangrijke spelers zullen vertrekken en maak me zorgen of Feyenoord dat wel kan opvangen. De jeugd is er nog niet klaar voor en dus wordt dat komende zomer een grote puzzel'', aldus de bekende presentator van onder meer de Smaakpolitie.

Rob Geus is al vanaf jongs af aan Feyenoord-fan en gaat vaak ook naar wedstrijden en trainingen van Feyenoord. Met technisch directeur Martin van Geel doet Geus weleens een bakje koffie al zitten de technische man en Geus zelden op een lijn. ''Laatst had ik met hem een discussie over Bilal, maar dan wordt Van Geel wat geirriteerd. Dan zegt hij misschien moet jij trainer worden en dat Giovanni van Bronckhorst dan keurmeester wordt. Maar uiteindelijk geeft hij mij dan ook weleens gelijk'', grapt Geus.

De keurmeester snapt er ook niet veel van dat Sofyan Amrabat zo weinig speelt en dat Feyenoord doelman Kenneth Vermeer in de winterstop zo makkelijk naar Club Brugge liet gaan. ''Vermeer is een van de betere keepers in Nederland. Als je dan toch voor Jones kiest dan twijfel ik weleens aan de kwaliteiten van de keeperstrainer van Feyenoord'', aldus Geus.

