Bruins begint volgend seizoen aan trainerscarrière

Luigi Bruins gaat vanaf volgend seizoen aan de slag als jeugdtrainer bij Excelsior onder 13. De 31-jarige Bruins gaat het combineren met zijn actieve spelersloopbaan.

Recent werd de optie gelicht in zijn contract, waardoor hij ook volgend jaar zal spelen bij Excelsior. Bruins is al in het bezit van diploma's om jeugdploegen te trainen en wil ook zijn TC-1 papieren halen.

Bruins ontbrak afgelopen weekend tegen PEC Zwolle met een enkelblessure, maar kan woensdag tegen Heracles Almelo alweer zijn rentree maken.