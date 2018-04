Forse celstraffen tegen verdachten drugsnetwerk in Spaanse Polder

Justitie heeft tegen dertien mannen uit onze regio straffen tussen de zes maanden en twaalf jaar geëist voor drugstransporten. De verdachten komen onder meer uit Rotterdam, Schiedam, Ridderkerk, Capelle aan den IJssel, Maassluis en Oud-Beijerland.

De politie kwam de bende op het spoor na een anonieme tip via Meld Misdaad Anoniem in 2015 en na informatie van de Britse politie.

Een transportbedrijf met vestigingen in de Spaanse Polder in Rotterdam en in Schiedam vormde de spil in het drugsnetwerk. De twee eigenaren zouden samen met medewerkers in het eerste kwartaal van 2016 zes grote cocaïnetransporten hebben georganiseerd en uitgevoerd.

Op het kantoor van het bedrijf werd regelmatig gesproken over grote transporten, flinke geldbedragen en verstopplekken. De verdachten hadden allen een eigen taak, zoals het vervoeren van de drugs en het openbreken van containers om de drugs te verwijderen en daarna dicht te lassen.

Dure bezittingen

De leden van het netwerk hebben flinke sommen geld verdiend met hun illegale activiteiten, zo blijkt uit hun bezittingen. De mannen zouden in bezit zijn van grote geldbedragen, dure auto's en horloges en huizen in het buitenland.

De mannen in de leeftijd van 32 tot 63 jaar wordt onder meer ondermijning, vermenging van boven- en onderwereld, corruptie, witwassen en vage financiële constructies aangerekend.

Er werden in totaal vijftien mannen opgepakt. Het O.M. heeft voor twee verdachten vrijspraak gevraagd.